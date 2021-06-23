Мальчик утонул, прыгая с тарзанки в реку в Ленобласти

В Ленобласти утонул мальчик, прыгая с тарзанки в реку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области утонул 15-летний мальчик, прыгая в реку с тарзанки. Тело подростка нашли днем во вторник, 22 июня 2021 года, за стадионом "Химик" в городе Сланцы. Труп плавал в реке. На место выехали сотрудники полиции, чтобы выяснить причину смерти ребенка.

- Полицейские выяснили, что мальчик жил с мамой на улице Ломоносова в городе Сланцы, нигде не учился и не работал, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Местные жители рассказали, что видели подростка вечером 21 июня, как раз за стадионом. Парень прыгал в речку с тарзанки, говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию.

На данный момент материалы передены в полицию для проверки. Причины смерти устанавливаются.