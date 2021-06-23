МЧС предупреждает о жаре в +35 градусов в Петербурге 23 июня

В такую жару без солнцезащитного крема не обойтись. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские спасатели предупредили об экстремальной жаре, которая волной накрыла Северную (вот уж ирония!) столицу. Во вторник, 23 июня, в городе термометры опять покажут +35 градусов.

- 23 июня во второй половине дня ожидается сильная жара с повышением температуры воздуха до +35 градусов. Будьте внимательны и осторожны! - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

В любом экстренном случае, а их в такую жару особенно много на водах, спасатели призывают звонить по номерам 112 или 101 с мобильного или 01 со стационарного телефона.

А что касается погоды, то синоптики опять обещают грозу с дождями, также, как и накануне. Правда, вчера осадков горожане так и не заметили. Сегодня грохотать и лить должно к вечеру, но «местами».

Но уже с завтрашнего дня должно начаться плавное понижение температуры до +28...+30 градусов.