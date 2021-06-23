В МЧС объяснили, почему опасно пить много обычной воды в жару

В МЧС предупредили об опасности обильного употребления обычной воды в жару Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пятый день подряд стоит аномальная жара. В МЧС города предупредили, что во второй половине дня среду, 23 июня 2021 года, температура воздуха поднимется до экстремальных 35 градусов. Чтобы чувствовать себя хорошо, следует пить побольше жидкости. Однако спасатели объяснили, почему употреблять много обычной воды может быть опасно для жизни и здоровья.

- Избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, чреватой такими осложнениями, как инсульт и летальный исход, - заявили в МЧС.

Поэтому пить воду лучше всего с добавлением хлорида натрия и других растворимых солей. Это помогает уменьшить потерю жидкости с мочой и облегчает процесс восстановления водного баланса.

При этом, в жару следует пить, даже если не испытываешь жажду. В день нужно употреблять около 2 литров жидкости, включая суп, чай, кофе, рисовый или вишневый отвар и квас.