В Петербурге установлен рекорд по вакцинации

Более 16 тысяч прививок сделали за сутки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге установлен суточный рекорд по вакцинации. За 23 июня в городе привились от коронавируса в общей сложности более 16 тысяч человек. Статистику по прививкам приводит пресс-служба Смольного.

- Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки – это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок в день. Не ждите, прививайтесь сейчас, позаботьтесь о своем здоровье и о безопасности окружающих, - заявил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что первично сегодня привито 10132 человека, вторично - 6120. Прошлое суммарное достижение - 9502 прививки - было установлено в феврале.

Всего на сегодняшний день в городе привито 811 895 человек, из них 676 001 полностью закончили цикл вакцинации.