Спасатели МЧС потушили горящие опилки на Нефтяной дороге в Купчино

Опилки и пиломатериалы загорелись на Нефтяной дороге в Купчино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар рядом с гаражом на Нефтяной дороге. Напомним, сегодня, 23 июня, в Северной столице аномальная жара, синоптики прогнозировали до +35 градусов по Цельсию. Правда, о причинах пожара в Купчино говорить пока преждевременно. Но спасатели МЧС все оперативно потушили.

- Рядом с двухэтажной постройкой, возле гаража, горели опилки и пиломатериалы на площади 50 квадратных метров. Через полчаса огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили 15 человек личного состава МЧС на трех автомобилях.