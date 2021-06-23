Объявлен хедлайнер концерта на главном выпускном страны в 2021 году

В Петербурге объявили хедлайнера концерта на "Алых парусах-2021". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Светлана Лобода стала хедлайнером на концерте «Алых парусов-2021» в Санкт-Петербурге. Напомним, главный выпускной страны вновь пройдет в очном формате, но с ограничениями по коронавирусу. Например, на концерт на Дворцовой пустят лишь 50% от обычного количества зрителей. Ведущими праздника станут по традиции Иван Ургант с Дашей Александровой.

- На главной сцене выступят популярные у молодежи исполнители: JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto и Ирина Дубцова. Хедлайнером станет Светлана Лобода. Продолжит легендарные «Алые паруса» водно-пиротехническое шоу, режиссером которого несколько лет подряд выступает Михаил Колпахчиев, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Пятого канала».

Добавим, что праздник начнется в 22:00 в пятницу, 25 июня. Все нюансы проведения «Алых парусов» и трансляцию выпускного можно посмотреть в афише «Комсомолки».