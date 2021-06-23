Температура достигла 36 градусов жары 23 июня в Петербурге

Максимум температуры составил 35,9 градуса жары 23 июня в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Температура поднялась до +35,9 градуса 23 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Итоги аномальной жары в среду подвел главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Как рассказал он «КП-Петербург», природа разошлась не на шутку и даже перекрыла абсолютный максимум июля.

- Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 35,9 градуса. Это выше максимума 28 июля 2010 года. На сегодняшний день это второе абсолютное значение температуры в Санкт-Петербурге. Первое, +37.1, отмечено 7 августа 2010 года. Завтра уже будет прохладнее, - отметил синоптик.

Добавим, что на четверг, 24 июня, Александр Колесов пообещал городу разрушительные грозы.