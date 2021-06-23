Один участок ЗСД станет бесплатным в ночь проведения «Алых парусов»

В Петербурге сделают временно бесплатным один участок ЗСД в ночь "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сделают бесплатным один участок ЗСД в ночь с 25 на 26 июня во время проведения «Алых парусов». Это сделано для того, чтобы водители не испытывали проблем из-за пробок и перекрытий в центре города. Проехать без оплаты можно будет с 20:00 до часу ночи на участке от съезда на набережную Екатерингофки до спуска на Богатырский проспект.

- С учетом ограничений автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты передвижения по городу, - дополнительно просят в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на главный праздник выпускников пустят только самих школьников. На концерте на Дворцовой площади ограничат посадку на 50%.