Движение трамваев и троллейбусов на севере Петербурга остановлено из-за ЧП на ТЭЦ

Движение обсщетвенного транспорта на севере Петербурга остановлено из-за пожара на ТЭЦ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На севере Санкт-Петербурга вечером в среду, 23 июня 2021 года, отменено движение трамваев и троллейбусов в связи с масштабным отключением электроэнергии. Ранее также были перебои движения метро по "красной" ветке, однако сейчас оно уже восстановлено.

- В связи с перебоями в передаче электроэнергии от внешнего источника с 22:20 остановлено движение трамваев маршрутов №№ 9, 20, 38, 51, 55, 59, 61, 100 и троллейбусов маршрутов №№ 4, 6, 13, 21, 31, 38, 40, 50, - сообщили в комитете по транспорту.

Петербуржцев просят пользоваться автобусными маршрутами.