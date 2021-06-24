Грозы и дожди пройдут в Петербурге 24 июня

Жара отступит в Петербурге 24 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге наконец-то отступит жара. В четверг, 24 июня 2021 года, температура воздуха впервые за долгое время не пересечет отметку в 30 градусов, а вечером город освежат грозы и дожди.

- На погоду Северной столицы будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, скользящий у западных границ региона. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей и гроз, что будет ограничивать дневной прогрев, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, днем в Петербурге термометры покажут плюс 27-29 градусов, по Ленинградской области все еще жарко - плюс 26-31 градусов, на востоке региона до плюс 35 градусов.

Ветер с южного сменится на северо-западный до 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.