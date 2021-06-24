Водитель разгрузил грузовик, сел и умер на жаре в Петербурге

Водитель грузовика умер на жаре после разгрузки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экстремальная жара могла стать причиной смерти водителя грузовой машины, который днем 23 июня привез товар на одну из стройбаз Петербурга. После разгрузки автомобиля мужчине резко стало плохо. Он присел отдохнуть и умер.

- Утром 23 июня в полицию поступило сообщение о том, что на территории склада строительных товаров на Пискаревском проспекте обнаружен труп мужчины 1973 года рождения. Заведующий складом пояснил, что умерший приехал на склад в качестве водителя грузовика. После разгрузки он пожаловался на плохое самочувствие. Была вызвана скорая помощь, но вскоре мужчина упал набок и перестал дышать, - сообщает источник «КП-Петербург».

Приехавшие на место медики уже ничем не могли помочь и констатировали смерть.

Напомним, что днем 23 июня в Петербурге были побиты два температурных рекорда за всю историю наблюдений - суточный и месячный. В пиковый момент термометры показывали +35,9 градуса.