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Происшествия24 июня 2021 10:51

Приезжий цыган обманул помогавшего ему петербургского пенсионера на 180 тысяч рублей

Видео задержанного показала полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полицейские нашли цыгана, подсунувшего пенсионеру ненастоящие доллары.

Полицейские нашли цыгана, подсунувшего пенсионеру ненастоящие доллары.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Желание помочь ближнему обернулось для петербургского пенсионера потерей крупной суммы денег. С жалобой на то, что его обманул малознакомый приезжий мужчина, обратился пожилой житель Красносельского района.

- 17 июня у дома 8 по улице Адмирала Трибуца к пенсионеру подошел неизвестный и сразу же завел с ним диалог о своей нелегкой судьбе. Мужчина рассказал, что ему срочно надо уехать на родину, но с имеющейся у него иностранной валютой сделать это очень проблематично. Поэтому незнакомец попросил пенсионера обменять ему доллары на рубли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер, растрогавшись судьбой несчастного приезжего, согласился и передал мужчине 180 тысяч рублей, в обмен поучив «доллары». Позднее оказалось, что валюта фальшивая, точнее игрушечная, из «Банка приколов».

Приезжего из Волгограда 35-летнего цыгана задержали, он признался в содеянном. По статье «Мошенничество» ему грозит до двух лет тюрьмы.