Дождь накроет Петербург после часа дня. Фото: Яндекс. Погода

Мощный дождевой фронт надвигается на Петербург. Утром 24 июня над городом уже прошел ливень, но он затронут только юго-запад, Васильевский, Петроградский, Приморский и Калининский району, уйдя в Ленобласть. Но без обещанных осадков Северная столица не останется и примерно к часу дня дождь пойдет везде.

- Петербург, мы вам завидуем: +23 и дождь! Пусть будет хоть чуть-чуть прохлады, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист московского метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Судя по данным сервиса Яндекс.Погода, дождь придет в город как и утром, с юго-запада. Он будет лить примерно в течение часа, после чего уйдет в Ленобласть, накрыв Всеволожск и побережье Ладожского озера.

Отметим, что вместе с дождем возможны и грозы, о чем уже предупредило петербургское управление МЧС: «24 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду».