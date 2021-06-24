Спрос на вакцинацию вырос в два раза в Ленобласти

В Ленобласти в два раза вырос спрос на вакцинацию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области резко вырос спрос на вакцинацию. Об этом в четверг, 24 июня 2021 года, рассказала администрация региона. Так, желающих привиться стало больше в два раза.

- По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области число желающих сделать прививку от COVID-19 за последние несколько дней увеличилось в два раза: об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни, - пояснили в администрации 47-го региона.

Вероятно, спрос увеличился в связи с рядом решений, принятых губернатором Александром Дрозденко. Так, под обязательную вакцинацию попали областные чиновники. Губернатор пригрозил, что с 1 июля, те работники администрации, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19, или не представят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии.

Также в области введены "паспорта" вакцинации для компаний. Если в сумме количество работников этих категорий достигнет 80%, эта организация избежит ограничений при ухудшении эпидситуации.