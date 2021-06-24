Маленький Мирон умер во время операции на сердце. Фото: СОЦСЕТИ

Трагические новости пришли утром из семьи одного из членов парламента Северной столицы. У него умер маленький ребенок. Предварительные причины смерти 2-месячного сына депутата ЗакСа Алексея Цивилева назвал сам убитый горем отец.

- В нашей семье большое горе…. Не дожив 6 дней до 3 месяцев умер Мирон. О причинах: беременность развивалась как обычно, на первом скрининге не было патологий. Зато несколько патологий появилось на втором скрининге, что было между ними? Мы всей семьей болели ковидом. Шли постепенно, были тяжелые диагнозы - типа расщепления спинного мозга, это все потом исчезло, не исчез тяжелый порок сердца который надо было оперировать, - сообщил Алексей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Два месяца своей жизни малыш жил на лекарствах, чтобы окрепнуть и набрать вес перед операцией. 23 июня было решено оперировать, но, к сожалению, малыш этого не пережил.

- Целый день врачи Детской городской больницы №1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало, - рассказал отец.

Редакция «КП-Петербург» приносит самые искренние соболезнования Алексею Цивилеву и его семье.