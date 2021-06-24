Петербурженка подала в суд на фитнес-клуб из-за дресс-кода на купальники

Жительница Петербурга подала в суд на фитнес-клуб из-за дресс-кода на купальники Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге женщина подала в суд на фитнес-клуб, возмутившись дресс-коду на купальники. В четверг, 24 июня 2021 года, состоялось заседание по этому вопросу. Женщина заявила, что заключила с клубом договор оказания услуг, однако ее не пустили в бассейн из-за неспортивного купального костюма.

- 5 июля 2020 года администратор клуба сообщил женщине, что ее купальный костюм не соответствует требованиям дресс-кода, установленного ответчиком. Правила гласят, что при посещении бассейна следует использовать спортивный купальник или спортивные плавки и резиновые тапочки, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обиженная женщина заявила, что была публично унижена сотрудниками клуба, что причинило ей физические и нравственные страдания. В связи с тем, что клуб отказался в одностороннем порядке исполнять условия договора, клиентка просит возвратить ей денежные средства: 5,5 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда - 33 тысячи рублей.

Но на момент рассмотрения спора судом договор действовал, факт причинения физических и нравственных страданий истцом не доказан. Поэтому суд взыскал с клуба 5,5 тысяч рублей за неустойку.