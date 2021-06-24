Более 600 туалетов установят в центре Петербурга на "Алые паруса"

Петербургский Водоканал обеспечит «Алые паруса – 2021» дополнительными туалетами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга не время проведения праздника выпускников "Алые паруса" установят дополнительные туалеты. В общей сложности, для комфорта отдыхающих, будет размещено более 600 передвижных уборных на 1,1 тысяч мест. Они будут работать с 18:00 25 июня до 06:00 26 июня 2021 года.

- Для выпускников установят туалеты на Дворцовой набережной, от Дворцового до Троицкого моста, на самой Дворцовой площади, а также в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте и на Адмиралтейской набережной, - сообщил "Водоканал".

Также в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах будут открыты стационарные и модульные туалеты.

Кроме того, отдельно будут установлены уборные для организаторов и технического персонала праздника. Они будут находиться стрелке Васильевского острова, Мытнинской набережной, Петроградской набережной, за Троицким мостом, площади Трезини, Английской набережной, набережной Кутузова, улице Профессора Лебедева и по многим другим адресам.