Фан-зону на Дворцовой площади откроют 2 июля, но число болельщиков в ней сократят

На Дворцовой, как и на Конюшенной, посмотреть футбол смогут до трех тысяч человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фан-зона Евро-2020 на Дворцовой площади, она же зона публичного просмотра матчей, все же будет открыта. 2 июля, как и предполагалось ранее. А вот количество зрителей на ней урежут почти вдвое - по требованию Роспотребнадзора. Об этом, на пресс-конференции по итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу в Петербурге, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Зона публичных просмотров матчей на Дворцовой площади будет работать по изначальному плану и откроется 2 июля. Ее заполняемость составит 3 тысячи человек, - приводят слова Пиотровского «Невские новости».

Напомним, что изначально на Дворцовую, также как и на главную фан-зону на Конюшенной площади, планировали пускать по пять тысяч человек. Но с 20 июня этот лимит был срезан до трех тысяч из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе.

На Дворцовой площади будут показывать все игры финального этапа Евро-2020 до 11 июля. В том числе четвертьфинал, который 2 июля примет Петербург.