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Здоровье24 июня 2021 17:32

Главврач Боткинской больницы заявил, что коронавирус начинается с диареи

Расстройство желудка является первым возможным признаком ковида
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Расстройство желудка является первым признаком коронавируса.

Расстройство желудка является первым признаком коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный врач петербургской инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что может являться первым признаком коронавируса. Провериться на ковид человеку стоит, ели у него началась диарея, то есть расстройство желудка.

- Сейчас течение заболевания характеризуется более коротким инкубационным периодом (до 5 дней) и стремительным поражением легких. Кроме того, заболевание чаще начинается с диарейного синдрома, - рассказал Гусев газете «Петербургский дневник».

Он также отметил, что в последнее время коронавирусом стали гораздо чаще болеть молодые горожане. А вот почему так происходит, медик не раскрыл.

Напомним, что 24 июня в Петербурге отмечены 1143 новых случая заряжения ковидом. Поставлен и печальный рекорд по суточной смерти - скончались 99 пациентов.