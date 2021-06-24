Умер создатель дамбы Петербурга Юрий Севенард

Скончался создатель петербургской КЗС Юрий Севенард. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Умер создатель КЗС Санкт-Петербурга Юрий Севенард. Ему было 85 лет. Трагичную новость сообщил «Интерфаксу» сын гидростроителя, писатель Константин Севенард. По его словам, недавно отца госпитализировали с коронавирусом в стационар. Там он, к сожалению, скоропостижно скончался.

- Прощание и похороны пройдут в субботу в 11:00 в городе Заволжье Нижегородской области. Гидростроителя похоронят рядом с родителями, - рассказывают в информационном агентстве.

Добавим, что за время профессиональной деятельности Юрий Севенард приложил руку к строительству не только петербургской дамбы, но и Красноярской ГЭС, Асуанского гидроузла в Египте и Нурекской ГЭС в Таджикистане. Кроме этого его знают и ценят как автора 15 изобретений в гидротехническом строительстве.