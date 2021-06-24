11-летний мальчик с гастроэнтеритом сбежал из больницы в Петербурге и пропал

Пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге вторые сутки разыскивают 11-летнего мальчика, который 23 июня сбежал из детской городской больницы. По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, ребенок попал к медикам из-за острого гастроэнтерита. Его состояние оценили как удовлетворительное, но собирались лечить. Однако накануне, в час дня, мальчик попросту сбежал и с тех пор о его местоположении никто не знает.

Ориентировка на ребенка. Фото: lizaalert.org

К поискам помимо полиции подключились волонтеры «ЛизаАлерт». На мальчика составили ориентировку.

- Приметы ребенка: рост 130-140 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в темную футболку, оранжевые шорты и сиреневые кеды, - сообщается в ориентировке.

Если вы что-то знаете о местонахождении мальчика, просьба позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.