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Происшествия24 июня 2021 21:19

Появились фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти

Спасатели МЧС потушили пожар на воздушном судне, есть погибшие
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" показывает фотографии с места крушения вертолета МИ-8 в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" показывает фотографии с места крушения вертолета МИ-8 в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении «КП-Петербург» оказались фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области. Напомним, воздушное судно потерпело крушение вечером 24 июня возле деревни Корпикюля. Судя по снимкам, спасатели МЧС уже потушили пожар. Их оперативно вызвали на место испуганные жители поселения.

По предварительной информации, никому из экипажа не удалось выжить. Фото: предоставлено "КП"

По предварительной информации, никому из экипажа не удалось выжить. Фото: предоставлено "КП"

- Информации о пострадавших пока нет, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Причины ЧП выясняются. Фото: предоставлено "КП"

Причины ЧП выясняются. Фото: предоставлено "КП"

Принадлежность вертолета уточняется.