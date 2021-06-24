Появились фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти

"Комсомолка" показывает фотографии с места крушения вертолета МИ-8 в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

В распоряжении «КП-Петербург» оказались фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области. Напомним, воздушное судно потерпело крушение вечером 24 июня возле деревни Корпикюля. Судя по снимкам, спасатели МЧС уже потушили пожар. Их оперативно вызвали на место испуганные жители поселения.

По предварительной информации, никому из экипажа не удалось выжить. Фото: предоставлено "КП"

- Информации о пострадавших пока нет, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Причины ЧП выясняются. Фото: предоставлено "КП"

Принадлежность вертолета уточняется.