Разбившийся в Ленобласти вертолет Ми-8 выполнял тренировочный полет

Упавший в Ленобласти вертолет Ми-8 принадлежит Росгвардии.

Разбившийся в Гатчинском районе Ленобласти вертолет Ми-8 принадлежал Росгвардии. Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. К сожалению, во время него что-то пошло не так, и все закончилось трагедией. Как подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе Северо-Западного военного округа Росгвардии, все члены экипажа погибли.

- Транспортно-боевой вертолет Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Росгвардии упал в Ленобласти во время учебного полета. Вооружения на борту не было. Предварительно, весь экипаж из трех человек погиб. На место выехала комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили в Росгвардии.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.