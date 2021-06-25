Полиция составила протокол на буйного мужчину, обматерившего танцующих девушек у арки Главного штаба

Буйный мужчина обматерил танцовщиц возле Дворцовой площади. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге буйный мужчина накинулся на девушек, исполнявших танец под корейскую поп-музыку возле арки Главного штаба. Прохожий поначалу с юмором отнесся к перформансу, но потом завелся и стал покрывать дам трехэтажным матом с ног до головы. Одну из танцовщиц он и вовсе толкнул. Мужчина сам вызвал на место полицию, но не подозревал, что увезут в отделение именно его, а не раскованных девушек.

- На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство, - коротко сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Если убирать весь мат из речи гражданина, то у него были претензии к внешнему виду девушек. Он посчитал их дамами легкого поведения, которые слишком вульгарно одеты и якобы занимаются распутством.