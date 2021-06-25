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Происшествия25 июня 2021 9:06

Мальчик утонул в реке, выпав из надувного круга в Ленинградской области

Ребенок захлебнулся, когда мама отвлеклась
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти утонул мальчик, выскользнув из надувного круга

В Ленобласти утонул мальчик, выскользнув из надувного круга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области, в Гатчинском районе утонул маленький мальчик. Трагедия произошла около шести часов вечера 24 июня 2021 года в поселке Вырица на реке Оредеж. Сначала в спасательную службу позвонила местная жительница, которая и рассказала о происшествии.

- Женщина рассказала, что в реке возможно утонул мальчик, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили труп ребенка.

Выяснилось, что мальчику только исполнилось шесть лет. Он находился в воде вместе с мамой. Ребенок плавать не умел, поэтому у него был надувной круг, но игрушка не замыкалась полностью, а была в виде подковы. Когда мама отвлеклась, малыш выскользнул из круга и захлебнулся.

На данный момент по факту произошедшего проходит проверка.