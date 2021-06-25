Испуганный кабан застрял в заборе в центре Выборга

Испуганного кабанчика заметили в центре Выборга Фото: принтскрин видео.

В центре Выборга в Ленинградской области заметили испуганного кабана. В пятницу, 25 июня 2021 года, местные жители рассказали в социальных сетях, что увидели дикое животное, застрявшее в заборе. Люди попытались ему помочь, но "пятачок" запаниковал и смог сам выбраться из западни.

- Он в заборе висел. Мы думали помочь как-то, но страшно стало. Сам выбежал, - рассказала местная жительница.

Судя по видео, это не взрослая особь, а подросший кабанчик, еще совсем молодой. Как она оказался в центре города, пока не известно. Местные жители рассказали, что накануне видели его в районе порта.

Увидев человека, животное начало метаться, врезаться в стены и заборы, пытаясь выбраться. Спустя время, покрутившись, кабан все же смог сбежать. Где он гуляет сейчас, горожане пока не знают.