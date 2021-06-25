Женщину разорвало пополам после падения с 25-го этажа в Петербурге

Женщину разорвало на части после падения с высоты в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге женщина погибла страшной смертью. Рано утром 23 июня 2021 года в полицию поступило сообщение о трупе у дома 5/1 по улице Коллонтай. Очевидцы сообщали, что человек упал с высоты. Однако когда полицейские приехали на место, то перед ними предстало ужасное зрелище.

- Нижняя часть тела находилась на пешеходном тротуаре напротив парадной, верхняя часть - на козырьке над парадной, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Местный житель, который стал очевидцем трагедии, рассказал, что женщина упала с общего балкона, расположенного на 25-м этаже дома. При ударе тело буквально разорвало на части.

По предварительным данным, погибшей было 35 лет. Она вела активный образ жизни, увлекалась экстримом и походами.