Башня, которая строилась для "Газпрома", вскоре станет местом пребывания штаб-квартиры компании. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Энергетический гигант «Газпром» официально переезжает в Петербург. Акционеры компании одобрили изменение в уставе, которым штаб-квартира переносится в Северную столицу из Москвы.

- Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром», - сообщает пресс-служба компании.

Перерегистрация компании даст бюджету Петербурга многомиллиардные поступления. в 2019 году Москва получила от «Газпрома» 86 миллиардов рублей в виде налогов, однако в проблемном 2020-м «только» 20 миллиардов.

Учитывая, что доходная часть годового бюджета Петербурга на 2021 год составляет 651,7 млрд, то прибавка будет весьма существенной.

Дата перерегистрации и переезда штаб-квартиры пока не называются. После него «Газпром» разместится в высотке «Лахта Центра».