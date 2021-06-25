Шведского болельщика избили в Петербурге после матча ЕВРО-2020

В Петербурге избили шведского фаната после матча Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге избили шведского болельщика. Инцидент произошел вечером 23 июня 2021 года после матча ЕВРО-2020 между сборными Швеции и Польши, где первая одержала победу. 26-летний иностранец шел по Петровскому проспекту в Петроградском районе, когда на него напал неизвестный. Очевидцы вызвали полицию, чтобы помочь гостю.

- Житель города Гетебург рассказал, что неизвестный мужчина на вид лет 30-35 подошел к нему и несколько раз ударил руками по лицу, после чего скрылся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При этом нападавший не пытался ничего похитить. Причину нападения фанат не понял.

Уже 24 июня по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Петербурга. В отношении него возбудили уголовное дело. Парню за "гостеприимство" грозит до трех лет тюрьмы.