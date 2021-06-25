Врач-инфекционист СПбГУ объяснил ажиотаж вокруг вакцины "КовиВак"

Профессор СПбГУ рассказал, чем обусловлен ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на неделе приостановили запись на вакцинацию препаратом "КовиВак", так как в городе осталось лишь 5 тысяч доз, но на них уже выстроилась очередь. В пятницу, 24 июня 2021 года, врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней СПбГУ Алексей Яковлев объяснил причину такого ажиотажа.

- Цельновирионная вакцина "КовиВак" сделана по абсолютно классической старинной технологии, а люди более склонны доверять таким проверенным технологиям и боятся нового, - приводит слова профессора газета "Петербургский дневник".

Такая технология известна еще с советских времен и является надежной для получения эффективной вакцины.

Этот препарат создан на основе инактивированного вируса по аналогии с китайской вакциной "СинаВак". Эта технология более длительная и сложная. Однако у создателей "КовиВак" пока мало данных о том, насколько она эффективна.