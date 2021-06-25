Петербуржцы вновь обновили рекорд по числу вакцинаций за сутки

В Петербурге обновился рекорд по числу вакцинированных горожан за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга установили новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном, за минувший день, 24 июня 2021 года, первым компонентом привились 12 117 человек, а вторым – 5 469.

В Северной столице остается еще в общей сложности 117 тысяч комплектов доз «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Правда, в избытке только лишь первая вакцина.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировали 834 932 человека. Из них 687 246 полностью завершили прививочный цикл. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 952 102 комплекта, - содержится в новой сводке от Совета.