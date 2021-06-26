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Общество26 июня 2021 1:46

«Станцию» метро «Адмиралтейская» закрыли на вход из-за толпы зрителей «Алых парусов»

По сообщениям корреспондента «КП», в центре Петербурга «максимально плотно»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Станцию метро "Адмиралтейская" временно закрыли на вход после окончания "Алых парусов".

Станцию метро "Адмиралтейская" временно закрыли на вход после окончания "Алых парусов".

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро «Адмиралтейская» около 01:30 из-за толпы зрителей «Алых парусов», которые ринулись по домам после окончания торжества. В эпицентре оказался фотокорреспондент «Комсомолки». На празднике выпускников присутствовали примерно 30 тысяч бывших школьников. Неудивительно, что они выбрали ближайшую к Дворцовой площади станцию, чтобы разъехаться.

- Когда станцию откроют, пока не сообщают. Но толпа особо не расходится и ждет, - рассказывает фотокор «КП-Петербург» с места.

В центре Петербурга образовался коллапс после праздника "Алые паруса"