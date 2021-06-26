«Станцию» метро «Адмиралтейская» закрыли на вход из-за толпы зрителей «Алых парусов»

Станцию метро "Адмиралтейская" временно закрыли на вход после окончания "Алых парусов". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро «Адмиралтейская» около 01:30 из-за толпы зрителей «Алых парусов», которые ринулись по домам после окончания торжества. В эпицентре оказался фотокорреспондент «Комсомолки». На празднике выпускников присутствовали примерно 30 тысяч бывших школьников. Неудивительно, что они выбрали ближайшую к Дворцовой площади станцию, чтобы разъехаться.

- Когда станцию откроют, пока не сообщают. Но толпа особо не расходится и ждет, - рассказывает фотокор «КП-Петербург» с места.