Бриг «Россия» с алыми парусами прошел по Неве

Бриг "Россия" прошел по Неве в рамках праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге прошел по Неве легендарный бриг «Россия» с традиционными алыми парусами, ознаменовав окончание одноименного праздника выпускников. Напомним, на торжество пришло около 30 тысяч бывших школьников. Для них на Дворцовой площади выступали популярные музыкальные исполнители, в том числе хедлайнер Светлана Лобода.

30 тысяч бывших школьников наблюдали за торжеством. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любопытно, что в этом году первые паруса на бриге были белого и синего цвета – в честь флага России.

- На входе организовали термометрию, каждой группе выпускников – классу или школе – отвели специальные места на набережной. В полночь в акваторию Невы под пиротехническое шоу по традиции вышел бриг «Россия» с алыми парусами, - коротко подвели итог в пресс-службе Смольного.