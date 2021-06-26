Петербуржцы делятся видео мощной ночной грозы

Мощная гроза обрушилась на Петербург в ночь на 26 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург почти неделю изнывал от жары, но наконец на город обрушилась мощная гроза. Ночью 26 июня 2021 года небо над Северной столицей сияло и сверкало. Петербуржцы настолько этому обрадовались, что поспешили достать камеры и снять все на видео.

- Вот такая эпичная гроза в ночь "Алых Парусов" с высоты птичьего полета, - поделились горожане видео.

- Ужас, что ночью творилось. Сама проснулась от грохота, побежала закрывать окна, - отметила петербурженка.

- Мы тоже проснулись, думали салют, а тут такое.

Однако на этом серия гроз еще не закончилась. По прогнозу синоптиков, грозы и ливни обрушатся на Петербург еще и днем 26 июня. Вполне вероятно, что местами даже пойдет град. Температура воздуха в городе ожидается до 27 градусов.