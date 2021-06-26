Крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург

105 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург поступила самая крупная партия вакцины от коронавируса. В субботу, 26 июня 2021 года, в Смольном рассказали, что накануне городская Фармбаза приняла 105 тысяч комплектов доз препарата "Гам-КОВИД-Вак", также известного как "Спутник V". Ее должно хватить на 105 тысяч горожан.

- Темпы вакцинации петербуржцев в последние дни радуют. Мы получили новую, самую крупную партию вакцины. Обращаюсь ко всем петербуржцам, кто еще не вакцинировался: позаботьтесь о здоровье своем и своих близких, сделайте прививку! Только совместными усилиями мы сможем остановить вирус, прервать цепочку заражений, - сказал губернатор Александр Беглов.

Прибывшая вакцина расфасована по 2 дозы в ампуле. С учетом нового завоза в Петербурге запас препарата составляет 222 170 комплектов доз.

Накануне в городе был установлен рекорд по числу вакцинаций за сутки - более 12 тысяч человек.