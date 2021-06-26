Татьяна Буланова примет участие в выборах в Госдуму Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Булована поборется на осенних выборах за место в Государственной думе. Певица пошла в список кандидатов от Санкт-Петербурга, который представила 26 июня 2021 года партия "Родина. Об этом пишет издание "Федеральное агентство новостей".

- Я всю жизнь гастролирую, езжу по стране. Вижу, знаю, чувствую в чем нуждаются жители огромной России. Именно поэтому я иду на выборы, - приводит слова Буловной издание.

Сама Татьяна Буланова всю жизнь живет на Васильевском острове в Петербурге. Поэтому хорошо знакома с проблемами города.

В список также попали известный футболист и общественный деятель Дмитрий Булыкин, российский экономист, теле- и радиоведущий Михаил Хазин.

Напомним, что выборы в Государственную думу состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.