Выпускница пропала после "Алых парусов" в Петербурге

Девочка пропала после праздника "Алые паруса" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге после "Алых парусов" пропала девочка. Ночью 26 июня 2021 года в полицию позвонила 34-летняя мать 14-летней выпускницы девятого класса, проживающая в деревне Зябицы Волосовского района Ленинградской области. Она рассказала, что после праздника ее дочь не вернулась домой.

- Со слов женщины, около восьми часов вечера 25 июня ее дочь уехала в Петербург на "Алые паруса", однако домой так и не вернулась, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка ушла на праздник, одевшись в белый топ, белые кеды и укороченные джинсы. Выглядит школьница старше своих лет, рост около 160-174 сантиметров, худощавая. Голос глухой, при разговоре картавит. Волосы прямые и белокурые, на лице веснушки.

Сейчас девочку разыскивает полиция.