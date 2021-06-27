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Происшествия27 июня 2021 10:48

Курьер на электросамокате попал в реанимацию после аварии с каршерингом в Петербурге

По словам очевидцев, парень нарушил ПДД
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Курьер получил перелом Фото: vk.com/spb_today

Курьер получил перелом Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Курьер ехал по Большому проспекту по автобусной полосе против движения потока машин в сторону Каменностровского проспекта, когда на скорости столкнулся с каршеринговым автомобилем.

- Курьер вылетел на красный сигнал светофора и протаранил водительскую дверю каршеринговой "Ауди", - рассказывают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга". - От удара курьер получил резаные травмы шеи, черепно-мозговую травму и открытый перелом руки.

После аварии курьер был госпитализирован в реанимацию. Водителя и пассажира каршеринга доставили в полицию для объяснений.