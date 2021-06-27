Петербург побил новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В городе новый антирекорд третьей волны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировали новый антирекорд третьей волны заболеваемости коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в городе выявили 1298 инфицированных ковидом. Сутками ранее в городе заболели коронавирусом - 1247 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 465440 случаев заражения COVID-19, - собщают в оперштабе. - Скончались 16 006 человек, в том числе 106 - за последние сутки. Выздоровело 440 392 человека.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41087 человек.