МЧС Ленобласти выпустило предупреждение об аномально жаркой погоде

Жара, грозы и ливни ожидаются в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленобласти предупреждает жителей региона о надвигающихся грозах и ливнях. Все это на фоне аномально жаркой погоды.

- 28 июня на территории Ленинградской области местами ожидаются дожди и грозы, сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7 градусов, - сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти. - Температура воздуха днем до +27 градусов.

Ливни и грозы ожидаются в Ленобласти и 29-30 июня. Воздух в эти дни прогреется до 26 градусов тепла.

В отдельных городах Ленобласти при этом повышается и класс пожароопасности.

- 28 июня в Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Волховском районах 3 класс пожароопасности, в Киришском и Тихвинском - 4 класс. На остальной территории 1-2 класс, - сообщают в МЧС.