Лидер Little Big Илья Прусикин показал, как он выглядит без фирменных усов

Солист Little Big Илья Прусикин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал Instagram фотографию, на которой он предстал в необычном образе. Ильич показал, как он выглядит без своих фирменных усов. О том, побрился ли он или это старый снимок певец не уточняет.

- Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без? - спросил у своих подписчиков Прусикин.

Многие сразу же решили, что певец решил поменять свой имидж. В целом же пользователи соцсетей восприняли новость о сбритых усах с юмором.

- Я отписываюсь от тебя! - отреагировали фанаты певца.

- Ты кто? Где Ильич? - юморят поклонники.

Пользователи соцсетей отметили, что с усами фронтмен группы уже смотрится привычнее.