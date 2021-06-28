Около 20 новых пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Петербурге

В Петербурге откроют около 20 новых пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге очень сильно вырос спрос на вакцинацию от коронавируса. Из-за этого существующие прививочные пункты испытывают большую нагрузку, а люди стоят в огромных очередях. В связи с этим в июле 2021 года в городе планируют открыть еще около 20 новых пунктов вакцинации.

- Будет открыто еще 17 пунктов вакцинации. Еще два пункта появятся в двух торговых комплекса: "Заневский каскад" и "Французский бульвар", также рассматриваются еще два ТЦ, - пояснил "КП-Петербург" директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Прививочный пункт в "Заневском каскаде" начнет работать уже с 10:00 утра 28 июня. Кроме того, примерно с 10 июля в Петербурге откроют два больших шатра, которые расположатся на улице. Их место расположение пока еще не определено.

Ченцов пояснил, что сейчас прививочные пункты могут обеспечить инъекцией только до 20 тысяч человек в день, поэтому в планах открывать новые места с привлечением коммерческих компаний.