Торговца с пачкой липовых справок с тестами на ковид поймали в Петербурге

Пачку поддельных справок изъяли у торговца. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские задержали мужчину, торговавшего липовыми справками через интернет. В объявлении предлагалось купить как документ от отрицательном тесте на коронавирус, так и другие медицинские документы. Стражи порядка заплатили 1900 рублей, после чего справку привез водитель такси.

- Позднее оперативники установили личность самого продавца. Им оказался 35-летний житель Невского района. В момент задержания мужчина находился в салоне своего автомобиля «Мицубиси Лансер». Полицейские провели досмотр машины и обнаружили большое количество бланков медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Экспертиза показала. что и бланки и печати на них были поддельными. На мужчину завели уголовное дело по статье об обороте поддельных документов. Ему грозит до года лишения свободы.

Такое же наказание грозит и тем, кто решил купить и использовать поддельную справку.