Восемь человек утонули в Петербурге и Ленобласти за выходные

За выходные в Петербурге и Ленобласти утонули восемь человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала лета начинается печальный "сезон утопленников". За минувшие выходные 26 и 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области из воды выловили восемь тел. Трое из них погибли на территории города, четверг - на водоемах региона.

- В пруду города Тихвин Ленинградской области 27 июня всплыло тело мужчины, который утонул около трех дней назад. Ранее его видели кричащим в озере Таборы у монастыря, - пишет "Мойка78".

По печальной традиции еще один мужчина утонул в Верхнем Суздальском озере в Петербурге. В том же Выборгском районе молодой парень утонул в пруду Шапка Наполеона в Шуваловском парке. 27 июня он пошел купаться, но из воды не вышел. В тот же день еще один труп мужчины выловили из реки Ждановки в Петроградском районе.

Во Всеволожском районе утонул мужчина в озере Тохколодском, другой утонул в реке в деревне Большой Сабск. Также 26 июня погиб мужчина, катавшийся на SUP-борде в Токсово.