Электрички от Луги до Петербурга задерживаются из-за падения дерева на ж/д пути

Петербуржцы жалуются на задержку электричек между городом и областью вечером 28 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга и Ленобласти жалуются на задержку в движении электричек. По словам возмущенных пассажиров, не везет вечером 28 июня тем, кто движется от Луги до Северной столицы. Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», причина пробок в падении дерева на железнодорожные пути.

Пассажиры жалуются, что и в сторону Луги ситуация не лучше. На месте работают аварийные бригады.

- Перед «Сиверской» стояли около часа. Затем пропустили электричку до «Сиверской». Всем, кто едет до Луги предложили пересесть в догнавшую нас «Ласточку», без доплаты, так как после окончания работ она поедет первой. На сколько затянутся работы, непонятно... – пишет пассажирка Ирина.

Официальной информации о происшествии от ОЖД пока не поступало.