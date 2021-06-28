Шесть электричек задержались до 1,5 часов на направлении от Петербурга до Луги

Электрички встали в пробке по направлению от Петербурга до Луги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ОЖД прокомментировали массовые задержки электричек по направлению от Санкт-Петербурга до Луги. Оказалось, что в пробках застряли минимум шесть поездов. По официальной версии, время задержек было разным – для кого-то 15 минут, а для самых несчастливых пассажиров и вовсе до 1,5 часов. Ранее очевидцы говорили, что виной всему падение дерева, но эта версия не подтвердилась.

- В 18:35 была допущена задержка движения поездов, курсирующих на направлении «Санкт-Петербург – Луга». Это произошло из-за неисправности устройств электроснабжения на участке между станциями «Сиверская» и «Строганово», - передает пресс-служба ОЖД.

Добавим, что аварийная бригада продолжает устранять неисправность. График движения поездов пока не нормализовался. Все новости о курсировании электричек можно получить по номеру 8-800-775-0000.