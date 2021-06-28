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Здоровье28 июня 2021 22:45

Петербург вышел на высокое плато по заболеваемости коронавирусом

В Смольном рассчитывают, что дальше инфекционного роста не будет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав Петербурга заявил о выходе города на высокое плато по коронавирусу.

Комздрав Петербурга заявил о выходе города на высокое плато по коронавирусу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комздраве заявили о выходе Санкт-Петербурга на высокое плато по заболеваемости коронавирусом. По словам властей, свободных коек сейчас достаточно, да и очередей «скорых» перед больницами больше практически нет. Однако число госпитализаций настораживает – около 1 тысячи человек в день.

- Мониторинг ведется ежедневно. – подчеркнул глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург». – По числу положительных первичных тестов мы не наблюдаем существенного роста с неделей ранее. Есть и другие симптомы, которые говорят, что мы вышли, пусть и на очень высокое, но на плато. Существенного роста заболевших мы не ожидаем.

Что касается сроков формирования коллективного иммунитета, то власти ждут этого в ближайшие месяцы. Тем более спрос на вакцинацию растет день за днем.