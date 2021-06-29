Ливни и не выше 22 градусов будет в Петербурге во вторник, 29 июня

Днем в Петербурге ждут дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара, стоявшая в Петербурге последнюю неделю, ушла из города. Днем во вторник синоптики обещают дождливую и теплую, но не слишком, погоду. Термометры покажут средне-нормативные для июня +20, а днем ожидаются ливни.

- 29 июня в Санкт-Петербурге утром и днем пройдут дожди, местами ливневые. Ветер северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление после ночного понижения существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Северной столице облачно, но сухо. Температура воздуха составляет +19,6 градуса, дует слабый северный ветер. Давление держится на уровне ниже нормального - 754,5 мм ртутного столба. Влажность - 61%.