Бродячих лошадей заметили на Выборгском шоссе в Сертолово

Лошади брели по Выборгскому шоссе. Фото: vk.com/spb_today / Юлия Стельмашова

Бредущих по Выборгскому шоссе лошадей сняли на видео случайные автомобилисты в районе города Сертолово. Животные шли прямо по проезжей части, создавай аварийную ситуацию. Хозяев поблизости замечено не было.

- Чьи-то лошади идут в сторону Пасторского ручья из Сертолово, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с иронией: «Почему обязательно чьи-то, может они самодостаточные»; «Кто лошадиные силы потерял?»; «Зря они так вальяжно, вдруг кто-то рядом на самокате едет».

Чем закончилась история, так и осталось неизвестным. А местные жители отметили, что лошшади не из Сертолово, а из соседнего садоводства. Видимо сбежали, пока хозяева спят.