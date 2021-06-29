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Дом. Семья29 июня 2021 9:30

Бродячих лошадей заметили на Выборгском шоссе в Сертолово

Видео сняли удивленные автомобилисты
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Лошади брели по Выборгскому шоссе. Фото: vk.com/spb_today / Юлия Стельмашова

Лошади брели по Выборгскому шоссе. Фото: vk.com/spb_today / Юлия Стельмашова

Бредущих по Выборгскому шоссе лошадей сняли на видео случайные автомобилисты в районе города Сертолово. Животные шли прямо по проезжей части, создавай аварийную ситуацию. Хозяев поблизости замечено не было.

- Чьи-то лошади идут в сторону Пасторского ручья из Сертолово, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей отреагировали на ситуацию с иронией: «Почему обязательно чьи-то, может они самодостаточные»; «Кто лошадиные силы потерял?»; «Зря они так вальяжно, вдруг кто-то рядом на самокате едет».

Чем закончилась история, так и осталось неизвестным. А местные жители отметили, что лошшади не из Сертолово, а из соседнего садоводства. Видимо сбежали, пока хозяева спят.

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Три лошади задумчиво брели по шоссе под Петербургом
Три лошади задумчиво брели по шоссе под Петербургом
Видео: vk.com/spb_today / Юлия Стельмашова