Число госпитализаций пациентов с коронавирусом подскочило до 1 тысячи человек в сутки в Петербурге

Госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге достигла 1 тысячи человек в день Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге значительно выросла суточная госпитализация больных коронавирусом - до 1 тысячи человек. Об этом в понедельник, 28 июня 2021 года, рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Темп прироста заболевших неделя к неделе в этот подъем был существенно более высоким, чем предыдущие волны, первую и вторую. В течение дня госпитализировалось до 1 тысячи пациентов. В таких ситуациях возможно временами скопление машин скорой помощи, - проводит слова Лисовца газета "Петербургский дневник".

При этом тяжелобольные "помолодели". Значительно выросла доля пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.

Также отмечается, что больших очередей из скорых у больниц нет. У каждого медучреждения есть установка на то, что пациент должен быть передан врачам не позднее, чем через час после прибытия.